Ambiente: uso consapevole risorse idriche, accordo ministero Istruzione-Acea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e l’amministratore delegato e direttore generale di Acea, Fabrizio Palermo, hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa triennale per promuovere attività per l’educazione a un corretto utilizzo delle risorse idriche negli istituti primari e secondari di primo grado. Lo comunica in una nota Acea. Il progetto educativo ha come obiettivo la formazione e l’informazione sui valori della salvaguardia e dell’uso consapevole dell’acqua. Saranno approfondite le tematiche legate al ciclo idrico (captazione, distribuzione e qualità dell’acqua); agli utilizzi negli ambiti industriale, agricolo e domestico; all’approvvigionamento e al riuso; alle infrastrutture, come acquedotti e dighe; all’applicazione dell’innovazione tecnologica e dell’Intelligenza Artificiale nella gestioneottimale del sistema idrico. (segue) (Com)