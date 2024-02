Ambiente: uso consapevole risorse idriche, accordo ministero Istruzione-Acea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo prevede tra l’altro format e quiz interattivi, materiali video e fotografici destinati agli studenti per illustrare tutte le fasi operative del ciclo idrico e anche sessioni specifiche di formazione destinate ai docenti. Verrà inoltre promosso un contest dedicato al “tema dell’acqua quale risorsa”. Acea metterà a disposizione a livello nazionale il know-how e le competenze sviluppati in oltre venti anni di lavoro al fianco di studenti e insegnanti delle scuole romane. “L’acqua è essenziale per la sicurezza alimentare e la tutela dell’ecosistema. Vogliamo partire dalle scuole per affermare l’importanza di questa risorsa fondamentale affinché i ragazzi si abituino a farne un uso consapevole e oculato - dichiara il ministro Valditara -. Avere cura delle risorse naturali è un tassello fondamentale dell’educazione civica e ringrazio Acea per il suo decisivo apporto a questo progetto”. (segue) (Com)