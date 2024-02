Ambiente: uso consapevole risorse idriche, accordo ministero Istruzione-Acea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea si impegna "nello sviluppo di un progetto che considera di grande valore poiché contribuisce a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, della tutela e del corretto utilizzo della risorsa idrica - afferma Fabrizio Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Acea -. L’accordo costituisce una novità in ambito europeo poiché vede un’azienda come Acea, primo operatore idrico nazionale, porre la propria esperienza al servizio dell’azione educativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa di oggi conferma anche l’impegno che Acea ha assunto con l’introduzione della Carta della Persona, che mette al centro il cittadino come destinatario dei servizi pubbliciessenziali. È necessario un maggior coinvolgimento dei giovani per affermare la cultura dell’uso sostenibile dell’acqua affinché, adottando stili di vita rispettosi, si possa incidere sul cambiamento climatico, formando i cittadini di domani", conclude Palermo. (Com)