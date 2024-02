Mestre: Filt Cgil Veneto e Venezia, non ci intimidisce vandalismo nostra sede ferrovieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è verificato un episodio di vandalismo contro la sede Cgil dei ferrovieri. "In questo periodo – hanno commentato Alessandro Piras, segretario generale Filt Cgil Veneto, e Federica Vedova, segretaria generale Filt Cgil Venezia - in cui si stanno verificando atti intimidatori, spesso violenti, contro le sedi Cgil e, nel particolare, contro gli iscritti alla nostra categoria, non possiamo sottovalutare nessun segnale. Per questo nel pomeriggio abbiamo presentato denuncia contro ignoti alla polfer. Quest'ultimo episodio, ossia il danneggiamento della nostra bacheca sindacale posta fuori dalla sede storica dei ferrovieri, potrebbe anche essere solo l'espressione di un qualche disagio sociale, oppure un atto di esplicita minaccia verso di noi. In ogni caso non ci facciamo intimidire", hanno concluso. (Rev)