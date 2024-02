Veneto: assessore Turismo, stanze panoramiche esperienza sostenibile e accessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stanze panoramiche non sono lusso in alta quota, ma un'esperienza unica, sostenibile e accessibile. Lo ha dichiarato Federico Caner, assessore al Turismo del Veneto, a commento dell'approvazione del progetto di legge oggi in Consiglio regionale. "L'approvazione in Consiglio del progetto di legge regionale sulle stanze panoramiche temporanee – ha affermato Caner - completa l'offerta turistica in alta quota, nel pieno rispetto delle montagne, del piano paesaggistico e dell'ambiente". (segue) (Rev)