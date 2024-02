Veneto: assessore Turismo, stanze panoramiche esperienza sostenibile e accessibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi "piccoli manufatti sostenibili ed ecologici e green, consentiranno di fruire il territorio in maniera diversa, completando l'offerta turistica esperienziale. Non si tratta di lusso in alta quota, ma di una esperienza unica, sostenibile e accessibile, tra le nostre cime venete", ha proseguito Caner. Questa modifica introduce "innovazione nelle nostre destinazioni montane, che potranno offrire quello che già può essere vissuto in altri luoghi in alta quota, in Italia e all'estero". (segue) (Rev)