Veneto: assessore Turismo, stanze panoramiche esperienza sostenibile e accessibile (3)

- "Non vogliamo essere secondi a nessuno e senza imporre nulla alle destinazioni crediamo che le stanze panoramiche siano una opportunità di crescita e valorizzazione del turismo slow, sostenibile, ma soprattutto inclusivo, anche in prospettiva dei Giochi olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che attireranno in Veneto atleti, federazioni, appassionati di sport invernali da tutto il mondo", ha aggiunto l'assessore al Turismo. Le stanze panoramiche "saranno un'attrazione turistica fruibile anche per chi ha delle disabilità. Essi, infatti, potranno facilmente raggiungere e godere di tramonti e di albe mozzafiato tra le magnifiche cime dolomitiche, in luoghi pensati e allestiti per rispondere anche alle loro esigenze", ha concluso Caner. (Rev)