Medio Oriente: Tunisia, "comunità internazionale obblighi Israele a fermare aggressione"

- La Tunisia ha invitato la comunità internazionale a “obbligare Israele a fermare definitivamente la sua brutale aggressione, a porre fine all'occupazione in corso da oltre 75 anni, al suo assedio della Striscia di Gaza e dell'intero territorio palestinese, oltre a ritenerlo responsabile dei suoi orribili crimini contro il popolo palestinese”. E’ quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, alla 55esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, durante la quale ha sottolineato "la necessità che la comunità internazionale obblighi l'entità occupante ad attuare la decisione emessa dalla Corte internazionale di giustizia in merito alle misure temporanee che dovranno essere adottate nell'ambito del procedimento a essa sottoposto dalla Repubblica del Sudafrica, che chiede l'astensione immediata da tutti i crimini di genocidio commessi dall'entità sionista contro i palestinesi e consentire la fornitura di aiuti umanitari urgenti alla popolazione nella Striscia di Gaza". (segue) (Tut)