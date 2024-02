Medio Oriente: Tunisia, "comunità internazionale obblighi Israele a fermare aggressione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto del sostegno alla causa palestinese, la Tunisia ha presentato, il 23 febbraio scorso, una deposizione orale dinanzi alla Corte internazionale di giustizia nel quadro del parere consultivo richiesto dall'Assemblea delle Nazioni Unite sulle implicazioni legali derivanti dalla continua violazione da parte di Israele del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Ammar ha inoltre sottolineato che il suo Paese chiede "un impegno reale e sincero da parte di tutta la comunità internazionale nei confronti della Carta delle Nazioni Unite, istituita a metà del secolo scorso per proteggere l'umanità dal flagello delle guerre", ribadendo "la necessità di ritornare alle origini e di adoperarsi per raggiungere i nobili fini delle Nazioni Unite e gli obiettivi dell'azione multilaterale, rispettando innanzitutto il principio della parità di diritti tra i popoli e il diritto di ciascuno all'autodeterminazione". Riferendosi al veto al Consiglio di sicurezza a una risoluzione per un cessate il fuoco presentata di recente dell'Algeria, Ammar ha fatto appello a tutti i Paesi affinché vengano adottate "le misure necessarie per prevenire la dipendenza da una minoranza ostruzionista per salvare la vita di bambini e donne innocenti". Il capo della diplomazia tunisina ha ribadito inoltre che lo svolgimento di questa sessione del Consiglio dei diritti umani è avvenuto in una circostanza internazionale senza precedenti, in cui "i diritti umani vengono violati con la massima barbarie nella Striscia di Gaza e nel resto dei Territori palestinesi occupati e di fronte a una comunità internazionale paralizzata da una minoranza di paesi". "Uno dei paradossi è che il sistema internazionale ha commemorato, lo scorso dicembre, il 75esimo anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in un momento in cui questi diritti testimoniano, in molte regioni del mondo, gli attacchi più orribili e le violazioni più gravi, e la continua esposizione del risoluto popolo palestinese a Gaza a un attacco brutale che è stato ancora più devastante", ha concluso. (Tut)