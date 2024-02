Milano: Caffo a giudici, non ho mai aggredito fisicamente mia ex compagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il filosofo e scrittore Leonardo Caffo, accusato di maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della ex compagna, è stato sentito davanti alla quinta sezione penale del Tribunale di Milano. Il 35 enne ha esposto la sua versione dei fatti raccontando del tradimento subito e della relazione avuta con la ex compagna, oltre ai continui - a suo dire - momenti di gelosia subiti. Durante la ricostruzione dei litigi, in particolar modo durante il racconto dell'episodio che ha portato alla rottura di un dito della giovane, il padre di lei ha abbandonato l'aula. "Io non l'ho mai aggredita fisicamente", ha detto Caffo, ammettendo di aver "cercato di allontanarla fisicamente" successivamente a "esplosioni" da parte di lei. L'imputato ha raccontato di "non aver mai desiderato che abortisse" o minacciato di farla "abortire a calci", come descritto invece nella precedente udienza dalla stessa ragazza. "Mai messo mani al collo" e "mai utilizzato la sua testa per rompere il finestrino dell'auto", episodio che Caffo nega categoricamente. Lo stesso ricorda invece di aver ricevuto schiaffi e in risposta di aver "dato una pedata sul piede per respingerla". Il lungo esame si è concentrato anche sulla dichiarazione del 35 enne di aver ricevuto la minaccia, in caso di separazione, che la loro figlia sarebbe stata in custodia esclusivamente della madre. La prossima udienza è prevista per il 26 marzo alle 11:30, data nella quale sarà il turno delle dichiarazioni di vari testimoni. (Rem)