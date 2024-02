Palermo: vertici Rai, solidarietà a troupe Tgr Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici aziendali Rai hanno commentato l'aggressione verbale e fisica verificatasi a Palermo contro un collega della Rai, impegnato a documentare un episodio di cronaca nera da poco accaduto. "Non ci arrendiamo all’arrendevolezza, e come servizio pubblico intendiamo ogni giorno ribadire l’importanza della libertà di informare e di poterlo fare senza essere minacciati", hanno affermato. "Il compito del servizio pubblico – hanno aggiunto – è quello di raccontare e documentare in maniera imparziale gli avvenimenti, sempre a sostegno della legalità e dell’operato di magistratura e forze di polizia. Per questo stigmatizziamo con forza quanto accaduto a Palermo nei confronti di un nostro operatore della Tgr e chiediamo di fare chiarezza sugli avvenimenti che lo vedono coinvolto. La Rai sarà sempre sul territorio a presidio della legalità e a tutela di cittadini", hanno concluso. (Rin)