Israele: elezioni municipali, affluenza in calo al 39,2 per cento alle 19 locali

- Alle ore 19:00 di Israele (le 18:00 in Italia) solo il 39,2 per cento degli aventi diritto al voto si era recato alle urne per le elezioni municipali in 197 autorità municipali e nei 45 consigli regionali. A riportarlo è stato direttamente il ministero dell'Interno israeliano. Si tratta di numeri inferiori rispetto alle elezioni locali del 2018, quando alla stessa ora aveva votato il 49,2 per cento dei cittadini. (Res)