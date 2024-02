Basilicata: Tosi (FI), Bardi governatore capace e amato, ottimo candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vito Bardi è un governatore "molto capace e amato ed è quindi un ottimo candidato" per le elezioni in Basilicata. Lo ha detto il deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del Veneto, Flavio Tosi, ospite a "Metropolis" su Repubblica tv. "Ci sono regioni, come il Veneto, nelle quali, se il centrodestra non sbaglia in maniera 'mostruosa' il candidato vince da e per decenni. Prima di Zaia c'era Galan, prima di Galan c'era la Democrazia cristiana - ha aggiunto -. Stesso discorso vale per la Lombardia. La Basilicata come la Sardegna è invece una regione dove non si può sbagliare candidato. Abbiamo visto che se cambi candidato e lo sbagli, perdi le elezioni perché gli equilibri sono più sottili", ha concluso Tosi. (Rin)