Forza Italia: Gasparri, in bocca al lupo ad Adriana Bortone, candidata sindaca Lecce

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "In bocca al lupo all'amica Adriana Poli Bortone che guiderà la coalizione di centrodestra a Lecce come candidata sindaca". Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia. "Il suo radicamento, la sua esperienza e la sua competenza sono una garanzia di successo per la nostra coalizione. Saremo presto con Forza Italia, insieme a lei, a Lecce per avviare una vincente campagna elettorale", ha concluso.(Rin)