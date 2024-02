Medio Oriente: proseguono trattative per rilascio ostaggi, mentre sale la tensione in Libano e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 144mo giorno di operazioni militari delle forze israeliane a Gaza, avviate il 7 ottobre 2023 in risposta all'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico, i rappresentanti di Israele, Stati Uniti, Qatar ed Egitto si sono riuniti a Doha per discutere lo scambio di ostaggi e una possibile tregua nella Striscia. I negoziati proseguono mentre in Cisgiordania il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, si è dimesso e continua a svolgere le sue funzioni ad interim, in attesa della formazione di un nuovo governo palestinese. Tema, anche quest'ultimo, molto caldo all'interno delle discussioni tra i mediatori a Doha. Nel frattempo, sono anche aumentate le tensioni nel resto della regione, in particolare tra le forze israeliane e i miliziani del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah al confine tra Israele e Libano, e in Siria, dove un ufficiale siriano è morto in un presunto attacco israeliano. (segue) (Res)