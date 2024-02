Medio Oriente: proseguono trattative per rilascio ostaggi, mentre sale la tensione in Libano e Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Mentre proseguono le trattative di Israele con la mediazione di Qatar, Egitto e Stati Uniti per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per il rilascio dei 134 ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, il presidente statunitense, Joe Biden, ha detto ai giornalisti: “Il mio staff mi dice che siamo vicini (a un accordo), anche se il lavoro non è finito: la mia speranza è di avere un cessate il fuoco entro lunedì”. Secondo quanto affermato da una fonte israeliana di alto livello, citata dall’emittente televisiva statunitense “Abc News", il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, è rimasto “sorpreso” dal fatto che Biden si sia detto “speranzoso” in merito alla possibilità che si possa raggiungere un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza “entro lunedì prossimo”. Da parte sua, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato che lo Stato ebraico non permetterà ai cittadini palestinesi di tornare nelle loro abitazioni nel nord della Striscia di Gaza fino a quando tutti gli ostaggi di Hamas non saranno liberati. “Stiamo lavorando 24 ore su 24 per portare avanti un quadro che permetta il ritorno delle persone prese in ostaggio”, ha spiegato. Nell’ambito delle trattative con Qatar, Egitto e Usa, ha sottolineato che "si sta cercando di mantenere la pressione su Hamas”. Intanto, il ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che, sebbene Doha sia ottimista sui colloqui in corso per garantire un accordo, non c'è ancora alcuna svolta significativa da annunciare. (segue) (Res)