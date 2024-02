Medio Oriente: proseguono trattative per rilascio ostaggi, mentre sale la tensione in Libano e Siria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’attacco del 7 ottobre 2023 contro lo Stato ebraico, Hamas aveva sequestrato 253 persone di diverse età, per lo più civili, di cui oltre 100 poi liberate lo scorso novembre in cambio del rilascio da parte di Israele di circa 240 palestinesi detenuti e di una tregua temporanea dei combattimenti. La liberazione degli ostaggi è al centro delle trattative riprese il 23 febbraio a Parigi. Un funzionario egiziano citato dai media internazionali ha dichiarato recentemente che Hamas sarebbe pronto a rilasciare altri 40 ostaggi – principalmente donne e anziani – in cambio della liberazione di 300 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane – donne, bambini e anziani. Nei colloqui avvenuti a Parigi la scorsa settimana, secondo quanto riportato dai media israeliani, le parti avrebbero discusso anche di un cessate il fuoco di sei settimane per permettere l'invio di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Nella capitale francese, inoltre, secondo una fonte vicina ai colloqui, Hamas avrebbe ricevuto una bozza di proposta, che include una pausa di 40 giorni in tutte le operazioni militari e lo scambio di dieci prigionieri palestinesi per ogni ostaggio israeliano liberato. (segue) (Res)