Medio Oriente: proseguono trattative per rilascio ostaggi, mentre sale la tensione in Libano e Siria (4)

- Nel resto della regione, intanto, si è verificata una nuova escalation delle tensioni. Nel sud del Libano, al confine con Israele, si è infatti innalzato il livello dello scontro tra le Forze di difesa di Israele (Idf) ed Hezbollah. Negli ultimi giorni, le Idf hanno sferrato degli attacchi in Libano in aree relativamente distanti dalla frontiera, a Baalbek e a Sidone, in risposta ai missili lanciati da Hezbollah nel nord dello Stato ebraico. La Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil) ha affermato che i recenti avvenimenti in Libano e Israele rischiano di compromettere il raggiungimento di una soluzione politica per il conflitto. Dall’inizio degli scontri tra Idf e Hezbollah, sono morte circa 280 persone in Libano, di cui almeno 217 membri del movimento. Inoltre, decine di migliaia di persone sono state costrette a sfollare da entrambi i lati del confine israelo-libanese. In Siria, nel frattempo, in un presunto attacco israeliano, è morto un colonnello dell’esercito siriano e membro di uno dei battaglioni della 112esima Brigata, accusata da Israele di lanciare missili sulle Alture del Golan, occupate dallo Stato ebraico nel 1967 e annessi de facto nel 1981. (Res)