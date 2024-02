Capitali: Pellegrino (Fd'I), eliminare gap tra mercato italiano e altre economie avanzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ddl Capitali ha l'obiettivo di "favorire l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari e, soprattutto, di stimolarne la crescita. Un primo passo per eliminare il gap di un mercato italiano ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate". Lo ha detto in aula la senatrice di Fratelli d'Italia, Cinzia Pellegrino, componente della commissione Politiche Ue di palazzo Madama. "E lo facciamo anche in ottica di rafforzamento del mercato europeo. Bisogna pertanto garantire la ripresa economica dell'Ue rendendo i finanziamenti più accessibili per le imprese europee, in particolare le Pmi, che da sempre costituiscono il pilastro del tessuto produttivo italiano", ha aggiunto. (segue) (Rin)