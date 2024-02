Capitali: Pellegrino (Fd'I), eliminare gap tra mercato italiano e altre economie avanzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma della Borsa è "un processo fondamentale per far crescere l'Italia ed avvicinarla ad altri mercati con strumenti più competitivi ed equilibrati per le nostre imprese. E magari non farle cedere alle sirene del modello olandese, dove una regolazione di fatto non c'è, perché regolare un sistema vuol dire avere il coraggio di stabilire norme che funzionino, che siano stabili, che diano affidabilità al mercato", ha proseguito Pellegrino. "Con l'articolo 21 finalmente si parla di partecipazione dei cittadini italiani alla vita economica del paese". (segue) (Rin)