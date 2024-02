Capitali: Pellegrino (Fd'I), eliminare gap tra mercato italiano e altre economie avanzate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente - ha continuato Pellegrino -, il Mef e il Miur sono incaricati di elaborare una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Con questo disegno di legge si riconosce il diritto alla formazione economica e finanziaria e la si inserisce come insegnamento nelle ore di educazione civica. Il governo Meloni investe nel capitale umano, capace di generare nel prossimo futuro una conoscenza finanziaria che possa apportare implicazioni in termini di benessere individuale e sociale per affermare un cambiamento fondamentale della nostra nazione", ha concluso. (Rin)