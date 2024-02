Ucraina: “Bild”, in ipotesi di escalation alcuni Stati Ue potrebbero inviare truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni Stati europei poterebbero inviare truppe di terra in Ucraina, qualora l’esercito russo sfondasse la linea del fronte e conquistasse le principali città dell’ex repubblica sovietica. È quanto afferma il quotidiano “Bild”, riferendo di “voci che circolano a Bruxelles” sia alla Nato sia nell’Ue. In particolare, l’obiettivo sarebbe evitare un massiccio flusso di profughi dall’Ucraina in caso di sfondamento russo. Al fine di mantenere almeno l’ovest del Paese sotto la sovranità del governo di Kiev, Francia, Regno Unito, Polonia e Stati baltici dispiegherebbero propri reparti in territorio ucraino. Tuttavia, secondo fonti di “Bild”, nessuno di questi Paesi avrebbe dichiarato alla conferenza di Parigi sull’Ucraina di essere favorevole all'invio di truppe nell’ex repubblica sovietica. Non si tratterebbe, quindi, di un’ipotesi realistica dato il timore elevato di un confronto militare diretto con la Russia. (Geb)