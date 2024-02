Sanità: Cappellaci (FI), aumentare compensi e limitare medicina a gettone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giovani che lavorano al pronto soccorso sono soggetti a turni "massacranti, a condizioni di lavoro insostenibili, gestione dei malati molto difficile e sovraffollamento. Chi sceglie questa professione vede preclusa qualsiasi altra attività di lavoro autonomo e per questo sceglie altre specializzazioni", ha aggiunto. "Un altro aspetto da non sottovalutare è la sicurezza del personale medico che ultimamente subisce spesso aggressioni ed anche su questo stiamo lavorando, intervenendo soprattutto per alleggerire la pressione di pazienti e medici. Anche con un diverso approccio culturale: spesso chi si reca al pronto soccorso è un codice verde che andrebbe trattato dalla medicina territoriale e non da quella d'emergenza". E poi c'è il tema dell'attrattività generale del nostro Ssn: oggi chi va all'estero lo fa per condizioni migliori da diversi punti di vista: remunerativo, professionale, per opportunità di carriera e condizioni e sicurezza sul lavoro", ha concluso Cappellacci. (Rin)