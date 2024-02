Russia: ministro Finanze, uso nostri asset per ricostruzione Ucraina mina basi sistema finanziario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E proprio come con altre decisioni, i Paesi occidentali causano più danni a loro stessi che agli altri", ha detto il ministro riferendosi, tra le altre cose, alle restrizioni imposte nel passato alle transizioni in dollari. "Troveremo una via d’uscita, ma vorrei ribadire che questa proposta danneggerà gravemente le fondamenta stesse del sistema finanziario mondiale". Questo tipo di decisioni "non ci portano sulla strada giusta", nel momento in cui "dobbiamo allentare la tensione. Ma se le controparti desiderano procedere su questa strada allora risponderemo in modo simmetrico". (segue) (Brs)