Russia: ministro Finanze, uso nostri asset per ricostruzione Ucraina mina basi sistema finanziario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un punto stampa tenuto in precedenza a San Paolo, Yellen aveva invitato la comunità internazionale a sbloccare 300 miliardi di dollari di asset congelati alla Banca centrale russa, impiegandoli per la ricostruzione dell'Ucraina dopo il conflitto. L'ex governatrice della Federal Reserve ha affermato che "la coalizione deve trovare un modo per sbloccare questi asset per sostenere la resistenza e la ricostruzione dell'Ucraina: è necessario e urgente". Un provvedimento del genere, ha aggiunto, rappresenterebbe una "risposta decisiva alla minaccia russa alla stabilità globale: Mosca non può vincere prolungando la guerra, e in questo modo avrebbe un incentivo ulteriore a sedersi al tavolo negoziale". (Brs)