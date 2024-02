Ue: Draghi, governi dovranno fare scelte difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi anni i governi europei saranno chiamati a fare scelte difficili per mantenere la competitività a livello globale. Lo ha dichiarato Mario Draghi, a quanto si apprende da una fonte del suo staff, intervenendo alla riunione della conferenza dei presidenti delle commissioni del Parlamento europeo. "In prospettiva, sono convinto che le nostre istituzioni debbano riflettere su come migliorare il loro funzionamento e sviluppare ulteriormente gli strumenti di governance e di regolamentazione a nostra disposizione. A tal fine, sarà fondamentale costruire il consenso politico necessario per raggiungere un accordo su questioni cruciali. Queste domande comporteranno discussioni difficili che richiederanno alle nostre istituzioni e ai governi nazionali di fare scelte difficili. Sono queste decisioni che determineranno la capacità dell'Europa di tenere il passo con i suoi concorrenti globali negli anni a venire", ha detto Draghi. (Beb)