Sardegna 2024: Siracusano, liste centrodestra cresciute rispetto a 2022

- Le liste del centrodestra in Sardegna "sono cresciute rispetto alle Politiche del 2022, così come quelle del centrosinistra hanno perso terreno: questo ci dicono i numeri. Non vedo dunque il trionfo della sinistra e il crollo del centrodestra dei quali parla la Schlein. Purtroppo abbiamo perso per una manciata di voti, anche a causa del voto disgiunto, e il grande sostegno alle nostre liste non si è tramutato in altrettanto consenso sul candidato Truzzu". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Tagadà", su La7. (segue) (Rin)