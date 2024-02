Fvg: Moretti (Pd), da Sardegna svolta positiva, allargare coalizione di centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il buon risultato in Sardegna, con l'elezione di Alessandra Todde, rappresenta una svolta e riporta al centro il tema di un allargamento della coalizione di centrosinistra. Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, commentando l'esito del voto regionale in Sardegna. Secondo Moretti, “ogni elezione è storia a sé e se il clima sta cambiando lo si potrà vedere dopo il voto del 10 marzo in Abruzzo. Il tema politico - rileva ancora l’esponente democratico - è quello di allargare la coalizione di centrosinistra a tutti i partiti alternativi alla destra, superando veti incrociati che il voto della Sardegna ha confermato essere illogici. E questo - conclude il consigliere di opposizione - vale dal livello nazionale a quello locale". (Frt)