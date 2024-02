Croazia: Milanovic, nessuno dei nostri militari andrà a combattere in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun militare croato andrà a combattere in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, commentando le parole del presidente francese Emmanuel Macron a proposito di un possibile intervento diretto di “truppe occidentali” nel conflitto in corso. Milanovic ha precisato che fino a che sarà lui il comandante supremo delle Forze armate, prerogativa data dalla sua carica di capo dello Stato, nessun croato parteciperà direttamente al conflitto ucraino. Il presidente è poi entrato in polemica con il premier, Andrej Plenkovic. Secondo Milanovic, infatti, “se Plenkovic potesse, porterebbe la Croazia in guerra” in Ucraina. (segue) (Seb)