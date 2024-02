Croazia: Milanovic, nessuno dei nostri militari andrà a combattere in Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro aveva dichiarato, al termine dell’incontro a Parigi con gli alleati occidentali, che “mancano quattro voti in Parlamento” per approvare la partecipazione della Croazia alla missione di addestramento dei militari ucraini, e "poiché non siamo riusciti nemmeno in questo, non abbiamo neppure offerto la possibilità di militari croati in partenza per l'Ucraina". "La dichiarazione del primo ministro Andrej Plenkovic al ritorno dal vertice ha confermato definitivamente che è un primo ministro con intenzioni pericolose che, se potesse, porterebbe la Croazia e i soldati croati alla guerra in Ucraina", ha dichiarato Milanovic secondo quanto riporta una nota della presidenza di Zagabria. "Dalle sue parole risulta chiaro che 'la Croazia non si è offerta di inviare i suoi soldati in Ucraina' solo perché Plenkovic non può contare al momento sull'appoggio del Parlamento croato e del presidente della Repubblica per una simile follia", ha aggiunto Milanovic. (Seb)