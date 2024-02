Vigili fuoco: Pichetto, esempio di eroismo al fianco di persone e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Vigili del fuoco "sono un esempio di dedizione, professionalità e autentico eroismo al servizio del Paese. Ogni giorno il loro coraggio evita che da emergenze possano scaturire danni irreparabili per le persone e anche per l’ambiente: un apporto insostituibile alla nostra società, svolto da sempre con assoluto valore”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel giorno in cui ricorrono gli 85 anni dalla nascita del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. (Rin)