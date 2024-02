Roma: assessora Lavori pubblici, al via costruzione rete idrica Fosso Osa, poi altre 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti ieri i lavori per la costruzione della rete idrica a Fosso dell'Osa, seguiranno altri 4 interventi per la realizzazione di reti idriche e fognarie in altrettante periferie di Roma per un totale di 16,6 milioni di investimenti. Lo ha detto l’assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, interpellata a margine dell’evento “Strategia di adattamento climatico di Roma Capitale” tenutosi nelle sede di rappresentanza della commissione europea “Esperienza Europa David Sassoli" a piazza Venezia. “Per garantire l'accesso alla rete idrica e fognaria - ha spiegato Segnalini - il Comune sta intervenendo attraverso la realizzazione delle reti in zone periferiche, si tratta di opere di urbanizzazione primaria in alcuni casi attese anche da trent’anni. Abbiamo stanziato per questi interventi 16,6 milioni a bilancio per le opere da realizzare in cinque aree: ieri sono iniziati i lavori per la rete idrica di Fosso dell'Osa per il quale sono stati spesi 1,6 milioni di euro. L'opera più consistente riguarda la realizzazione della rete idrica e fognaria di Fosso San Giuliano, che hanno un costo rispettivamente di 1,65 e 4,65 milioni. Segue la rete idrica e fognaria in località Giustiniana con 5,6 milioni. Infine - ha concluso l'assessora - c'è la rete idrica e fognaria di Cava Pesce per un totale di 1,9 milioni, e il completamento della rete per la raccolta delle acque nere della località Tragliatella per 1,2 milioni. Qui, in particolare, mancava il collegamento con il depuratore già pronto da anni e senza il quale l’impianto funziona in modo inefficiente”. (Rer)