Ciad: commissione elettorale propone di tenere le elezioni presidenziali il 6 maggio

- La commissione elettorale del Ciad ha proposto il 6 maggio come data delle elezioni presidenziali che dovrebbero così mettere fine al periodo di transizione guidato dal 2021 dalla giunta militare del generale Mahamat Deby. Lo riferisce "Rfi", aggiungendo che spetterà ora alla presidenza confermare via decreto la proposta dell'Agenzia nazionale per la gestione delle elezioni (Ange), organismo creato appositamente dalla giunta al potere per coordinare l'organizzazione del voto. A gennaio il Movimento di salvezza patriottica (Mps), l’ex partito al potere sotto il governo dell'ex presidente Idriss Deby, ha annunciato che il figlio ed attuale leader della transizione sarà candidato alla massima carica. L'annuncio contraddice quanto promesso dallo stesso Deby alla comunità internazionale e le risoluzioni adottate dall’Unione africana, che vietano la candidatura a ruoli dirigenziali di qualsiasi leader di transizione. (segue) (Res)