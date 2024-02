Ciad: commissione elettorale propone di tenere le elezioni presidenziali il 6 maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del voto cade mentre il primo ministro Succès Masra è partito per un tour di dieci giorni negli Stati Uniti ed in Europa, iniziativa volta a rassicurare la comunità internazionale e ad attrarre fondi per N'Djamena. L'ex oppositore, rientrato a N'Djamena dopo oltre un anno di esilio, incontrerà in particolare i vertici delle istituzioni finanziarie internazionali, con l'obiettivo dichiarato di "mobilitare risorse per sostenere la fine della transizione”. Fra questi ci saranno alti funzionari della Banca mondiale, organismo che sta organizzando a Washington il Forum sui Paesi fragili e colpiti da conflitti, la direzione del Fondo monetario internazionale e i collaboratori delle Nazioni Unite a New York. Nel suo viaggio Masra sarà accompagnato dal ministro delle Finanze, Tahir Hamid Nguilin. (segue) (Res)