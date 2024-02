Ciad: commissione elettorale propone di tenere le elezioni presidenziali il 6 maggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra dell'Fmi ha lasciato da poco il Ciad, esprimendo valutazioni contrastanti: se alla giunta militare vengono riconosciuti sforzi in termini di accessibilità ai dati, restano ancora da fare progressi per quanto riguarda la disciplina finanziaria e soprattutto per spiegare le significative spese fuori bilancio. N'Djamena giustifica le incoerenze con la grave crisi umanitaria regionale, ricordando l'accoglienza di oltre 1 milione di rifugiati sudanesi sul suo territorio, ma le autorità non hanno convinto del tutto le direzioni degli organismi multilaterali. (segue) (Res)