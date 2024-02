Ciad: commissione elettorale propone di tenere le elezioni presidenziali il 6 maggio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di transizione del Ciad ha nominato premier Masra a gennaio. Ex leader di opposizione e presidente del partito Trasformatori, Masra si era opposto fermamente ai governanti militari saliti al potere nell’aprile 2021 dopo la morte di Idriss Deby Itno, ucciso dai ribelli dopo aver guidato il Paese per 30 anni. Nel referendum che si è svolto a fine dello scorso anno per l'introduzione di una nuova Costituzione, che ha visto la netta affermazione dei "sì" con l’86 per cento, Masra aveva esortato i sostenitori a votare a favore della proposta della giunta, sostenendo che l'adozione della Carta avrebbe accelerato la fine della transizione, opponendosi a chi esortava a boicottare il voto. Masra era fuggito dal Ciad poco dopo che, nell'ottobre del 2022, decine di persone sono state uccise in una repressione delle proteste contro i governanti militari, contestando la loro decisione di prolungare di altri due anni la transizione di 18 mesi. Secondo le autorità, nelle proteste sono state uccise circa 50 persone, ma i partiti di opposizione e le organizzazioni non governative parlano di una cifra compresa tra le 100 e le 300 persone. (Res)