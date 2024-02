Fvg: Capozzella (M5s), dare vita a campo largo progressista su modello Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Friuli Venezia Giulia occorre un impegno politico programmatico tra forze progressiste e nuove risorse, sul modello di quanto visto in Sardegna. A dirlo è Mauro Capozzella, coordinatore provinciale del Movimento cinque stelle a Pordenone. “Al netto del risultato finale i dati riferiti ad Alessandra Todde candidato unico del centrosinistra Pd-M5s in Sardegna, dimostrano che il M5s è fondamentale per fare risultato. Adesso anche in Friuli Venezia Giulia come in altre regioni prossime al voto e, soprattutto con le nuove normative in materia di voto in via di approvazione - prosegue Capozzella - è quanto mai necessario sfrondare il territorio dei tanti Soru di turno e avviare una seria riflessione per dare vita a un campo largo progressista con idee e programmi per il futuro della Regione. Partendo da nuove risorse. Il centrodestra si può battere”. (Frt)