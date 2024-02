Spagna: Sumar invita governo ad essere "coraggioso" nell'affrontare problema accesso alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Sumar e ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, ha invitato il governo ad essere "coraggioso" quando si tratta di affrontare il "grande problema" dell'accesso agli alloggi in Spagna. In un messaggio su X, Diaz ha chiesto all'esecutivo di regolamentare il mercato immobiliare per affrontare i prezzi "abusivi". "C'è un grosso problema con gli alloggi nel nostro Paese. I prezzi sono abusivi e dobbiamo essere coraggiosi nelle nostre misure come governo. Non possiamo essere a metà. Non possiamo sbagliare. Dobbiamo regolare il mercato immobiliare", ha sottolineato Diaz.(Spm)