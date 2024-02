Imprese: Regione Lazio, cartiera Reno De Medici riapre stabilimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cartiera Reno De Medici, in provincia di Frosinone, riapre regolarmente. Lo rende noto la Regione Lazio. Oggi si è riunito il tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy sulla crisi della cartiera Reno De Medici, congiuntamente al ministero del Lavoro. Dopo l’incontro dello scorso 5 febbraio in Regione Lazio con l’azienda e le parti sociali, l’assessore all’ambiente Elena Palazzo si era impegnata a velocizzare l’approvazione delle procedure e scongiurare la chiusura dello stabilimento e il relativo licenziamento degli addetti alle lavorazioni. "La Regione Lazio è stata, infatti, sin da subito, pronta a risolvere i problemi burocratici, tenendo conto delle prescrizioni dettate dal tribunale a seguito del sequestro del depuratore. Lo scorso 13 febbraio, infatti, è stata rilasciata l’autorizzazione che consente di riprendere la produzione senza ulteriori ritardi. Dopo settimane di lavoro condiviso, ci sono ora tutte le condizioni affinché lo stabilimento riprenda a lavorare regolarmente”, dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli. (segue) (Com)