Imprese: Regione Lazio, cartiera Reno De Medici riapre stabilimento (2)

- Oggi "abbiamo chiesto e ottenuto dalla proprietà dell’azienda, l’impegno a riattivare immediatamente la produzione e ritirare formalmente la procedura di cessazione dell’attività – aggiungono Angelilli e l’assessore all’Ambiente Elena Palazzo - Allo stesso tempo è stata inviata al ministero dell’Ambiente un’istanza di interpello congiunta, sottoscritta dal direttore della direzione ambiente della Regione Lazio e dal direttore generale di Assocarta, al fine di ricevere dal Mase un chiarimento formale sulla normativa applicabile al trattamento dei fanghi riammessi al ciclo produttivo. La Regione Lazio – concludono la Angelilli e la Palazzo - seguirà con attenzione tutte le procedure e continuerà ad essere parte attiva per garantire le migliori condizioni per lo sviluppo e la difesa dei livelli occupazionali. Ringrazio a tal proposito, per la preziosa collaborazione, il sottosegretario al Mimit, Fausta Bergamotto che, con grande tempestività, ha coordinato il tavolo per la soluzione positiva della vertenza". (Com)