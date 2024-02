Kirghizistan: l'inflazione annuale rallenta al 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale in Kirghizistan ha rallentato al 5 per cento a febbraio, rispetto al 7,3 per cento registrato nel dicembre del 2023. Lo ha reso noto il vice direttore del dipartimento per le comunicazioni e la cooperazione internazionale della banca centrale, Ilyichbek Sultankulov, ripreso dall'agenzia di stampa "Kabar". Secondo il dirigente, il tasso di crescita dei prezzi dei prodotti alimentari continua a rallentare a un ritmo più sostenuto, mentre più stabili sono i prezzi dei servizi. "L'attuale livello d'inflazione è influenzato da fattori esterni come la domanda interna e l'impatto della revisione delle politiche tariffarie, in particolare sui trasporti", ha osservato Sultankulov. La banca centrale, ha aggiunto, punta ridurre "ulteriormente il tasso di crescita dei prezzi dei prodotti non alimentari e dei servizi e, in generale, il livello dell'inflazione di fondo, che al momento resta al di sopra degli obiettivi prefissati". (Res)