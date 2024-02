Ue: Benifei (Pd), bene approvazione legge ripristino natura, fallito tentativo della destra di affossarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, ha espresso soddisfazione per l'approvazione della legge sul ripristino della natura. "Un tassello chiave del green deal europeo, dopo l'ennesimo tentativo della destra, capitanata da Manfred Weber e dal Ppe, e a strascico i gruppi dei Conservatori e di Identità e Democrazia di cui fanno parte la Lega e Fratelli d'Italia, ancora una volta sconfitti dal voto dell'aula di Strasburgo", ha specificato Benifei in una nota. "Il Parlamento europeo si dimostra determinato nell'impegno assunto a difesa del pianeta, della biodiversità, della sicurezza alimentare, ma anche dell'economia del nostro continente, minacciata dai disastri causati dal cambiamento climatico e da modelli di sviluppo non più sostenibili", continua l'europarlamentare Pd. "L'accordo raggiunto con il Consiglio e ratificato dall'aula oggi è frutto di un lavoro negoziale molto complesso con le cancellerie nazionali. Il testo finale mantiene l'obiettivo del ripristino di almeno il 30 per cento degli habitat in cattive condizioni al 2030, del 60 per cento al 2040 e 90 per cento entro il 2050, e introduce maggiori flessibilità per gli Stati membri, soprattutto in riferimento ai sistemi agricoli, inserendo un cosiddetto freno di emergenza per far fronte a situazioni straordinarie", ha continuato Benifei. "Abbiamo messo all'angolo le posizioni antiscientifiche e populiste della destra europea, mentre il governo italiano si era già messo all'angolo da solo, isolandosi nuovamente in Consiglio e dimostrando di non preoccuparsi del futuro del pianeta sperando in un tornaconto elettorale, tutto da dimostrare", ha concluso Benifei. (Beb)