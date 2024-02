Medio Oriente: Bestetti (Fd'I), superstite 7 ottobre ospite in Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "al Grattacielo Pirelli abbiamo ospitato Tomer Tzadik, giovane israeliano sopravvissuto al massacro di Hamas al Nova Festival del 7 ottobre 2023, e Dalit Katzenellenborg, cugina di Elad, ancora in ostaggio dei terroristi a Gaza. Un'iniziativa che ho organizzato insieme a Elnet Italia, una ONG fortemente impegnata per rafforzare le relazioni di amicizia tra Europa e Israele, con l'obiettivo di condividere le testimonianze di chi ha vissuto l'incubo di quel massacro e chiedere a gran voce la liberazione di tutti gli ostaggi". Lo comunica in una nota Marco Bestetti, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. "La loro testimonianza è stata molto intensa e toccante - spiega Bestetti - colpendo dritto al cuore. Nonostante quello che hanno passato e stanno ancora vivendo, non hanno infatti alcun sentimento di odio o vendetta, ma solo la volontà di poter tornare presto a sorridere. Ringrazio vivamente il Presidente Fontana per averli incontrati e aver trasmesso l'abbraccio commosso di Regione Lombardia, da sempre amica di Israele e del popolo ebraico" conclude Bestetti. (Com)