Ue: Tovaglieri (Lega), legge su ripristino natura grave schiaffo a agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della legge sul ripristino della natura è un attacco frontale al settore agricolo e zootecnico. Lo ha dichiarato in una nota l'europarlamentare della Lega, Isabella Tovaglieri. "Nonostante i trattori scesi in strada in mezza Europa e nonostante l'apertura di facciata dell'Ue al mondo agricolo, la maggioranza dell'Eurocamera tira dritto sulla sua agenda green estremista e ideologica, tradendo le promesse fatte ad agricoltori e allevatori", si legge nella nota. "L'approvazione, tra applausi ed esultazioni fuori luogo, della legge sul ripristino della natura, è infatti un attacco frontale al settore agricolo e zootecnico perché obbligherà gli operatori a destinare porzioni di terreni coltivati e di fiumi alla ricostruzione degli ecosistemi, sottraendoli alle attività produttive, con danni economici incalcolabili. La battaglia della Lega, che con coerenza ha votato contro questo sciagurato provvedimento, proseguirà nella prossima legislatura per difendere chi coltiva la terra, cura il territorio, assicura la nostra sovranità alimentare e la qualità dei prodotti, a tutela della salute dei consumatori", ha concluso Tovaglieri. (Beb)