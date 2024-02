Informazione: Russo (FI), restituire libertà di espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La libertà di espressione che ogni Paese riconosce a chi esercita la professione del giornalismo è uno degli indicatori di salute di una democrazia. Dobbiamo restituire la libertà di informare ai giornalisti e una informazione di qualità - professionalizzata, verificata - agli italiani. Abbiamo presentato a questo scopo lo scorso settembre una proposta per riformare la legge sulla stampa, un intervento che vuole riproporre anche la questione della possibilità che un giornalista possa finire in carcere e che prevede un tempo estremamente accelerato, di 12 ore, per la rettifica sulle testate online e anche il diritto all'oblio, che già esiste in molti Paesi. Con il decreto Milleproroghe, abbiamo rinviato tagli al settore anzi investito su emittenti private che puntino sulla tecnologia". Lo ha detto Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, nella dichiarazione di voto finale sulle mozioni a tutela della professione giornalistica e della libertà di informazione. (segue) (Rin)