Sicilia: Rfi, al via interventi di potenziamento strutturale e tecnologico (3)

- Ammonta a circa 225 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr, il valore dell’investimento per l’installazione del sistema Ertms su complessivi 380 chilometri di linee, 256 in territorio siracusano e 124 in quello agrigentino. Previsti inoltre interventi ai rilevati e all’armamento ferroviario. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni e sui siti web di Rfi e Trenitalia. (Com)