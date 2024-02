Informazione: Miele (Lega), democrazia è bilanciamento tra diritto cronaca e tutela reputazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo convinti che una democrazia matura si sostanzia nel bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto alla reputazione. L'impegno che come Lega chiediamo è quello di promuovere un'azione politica che miri a salvaguardare la libertà di stampa, condizione irrinunciabile per formare coscienze e pensiero critico nell'opinione pubblica, garantendo allo stesso modo una tempestiva tutela dei diritti di tutti gli individui, spesso trascinati loro malgrado in una gogna mediatica. Il giornalismo è essenza della nostra democrazia, i professionisti dell'informazione sono i guardiani della libertà e non si può pensare di imbavagliarli". Lo ha dichiarato la deputata della Lega, Giovanna Miele, esprimendo nell'Aula della Camera il voto favorevole del gruppo alla mozione della maggioranza sulla libertà di stampa. (segue) (Rin)