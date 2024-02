Kazakhstan: Tokayev presiede Consiglio sicurezza nazionale, rafforzare potenziale militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Kazakhstan è importante “rafforzare il proprio potenziale economico e militare nell’attuale situazione geopolitica globale”. Lo ha detto il presidente Kassym-Jomart Tokayev nel corso della riunione di oggi, 27 febbraio, del Consiglio per la sicurezza nazionale. L’agenda è stata incentrata sull’attuazione della Strategia nazionale di sicurezza e ha visto la partecipazione del ministro dell’Economia, Nurlan Baibazarov. Tokayev, riporta l’agenzia di stampa “Kazinform”, ha sottolineato la necessità di condurre un’analisi obiettiva delle principali minacce alla sicurezza nazionale e di elaborare misure volte a fronteggiarle. Tutti i dipartimenti del governo, ha aggiunto, dovrebbero concentrarsi sulla sicurezza dei cittadini e dello Stato come direzione prioritaria delle proprie attività.(Res)