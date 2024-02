Speciale infrastrutture: Ais, presentato rapporto "Stakeholder Engagement e infrastrutture sostenibili” su attrazione investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coinvolgimento dei portatori d'interesse rappresenta sempre più un aspetto determinante nella pianificazione e nella realizzazione delle infrastrutture, assumendo un'importanza centrale per attrarre e attivare investimenti in infrastrutture sostenibili in grado di generare sviluppo. È quanto emerso dall'evento tenutosi oggi in Senato, organizzato dal think tank Ais – Associazione infrastrutture sostenibili e che ha visto la partecipazione di istituzioni, imprese, stazioni appaltanti e associazioni. Nel corso dell'evento è stato presento il rapporto Stakeholder engagement e infrastrutture sostenibili – L'importanza del dialogo con le comunità locali, sesto position paper prodotto da Ais, l'Associazione infrastrutture sostenibili che oggi conta circa cento soci che complessivamente esprimono oltre 150 mila addetti e un fatturato corrispondente a oltre l'1,2 per cento del Pil italiano. Il documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto da 45 tecnici appartenenti a 24 società associate Ais, tra le quali figurano alcuni dei più grandi player nazionali sia a livello di stazioni appaltanti che a livello di general contractor e imprese specializzate. Considerando le risorse oggi disponibili anche grazie al Pnrr e includendo gli impatti sia diretti che indiretti, in Italia la spesa per investimenti in infrastrutture e mobilità è possibile generare un valore aggiunto stimato in 37,8 miliardi di euro. (Com)