Speciale infrastrutture: Albania-Montenegro, firmato con Bers finanziamento per linea ferroviaria Vora-Hani Hotit

- E’ stato firmato ieri a Londra, a margine del “Western Balkans Investment Summit 2024” - che si è svolto nella sede della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) di Londra -, l’accordo di finanziamento per la costruzione della linea ferroviaria Vora-Hani Hotit, in Albania. Lo riferisce l'emittente "Euronews Albania". Il progetto riguarda il ripristino di una linea ferroviaria di 120 chilometri che collegherà Albania e Montenegro. L’accordo è stato firmato dal vice primo ministro dell’Albania, e ministro delle Infrastrutture, Belinda Balluku e dalla presidente della Bers, Odile Renaud-Basso. “Un progetto importante per noi e per la regione che aumenterà la comunicazione tra i due Paesi, incoraggiando e facilitando lo spostamento dei cittadini”, ha scritto Balluku in un messaggio sui social. Con la Bers “abbiamo parlato anche dei piani per il futuro – ha aggiunto –. Sono interessati a sostenere gli sviluppi e gli investimenti nel settore idrico e fognario, e ovviamente nel trasporto verde”. (Res)